СБУ задержала белорусов в Киеве

СБУ задержала двух граждан белорусов в Киеве, а не пятерых, как информировал Белорусский дом в Украине. Фото: УНИАН

Служба безопасности Украины задержала двух граждан Беларуси, которые незаконно находились на территории Украины. Обнаружили их в одном из киевских хостелов в четверг, 16 сентября.

Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, пишет "Украинская правда".

СБУ совместно с Нацполицией участвует в операции "Мигрант". Она проходит с 1 сентября и предусматривает ряд мероприятий по выявлению лиц, нелегально оказавшихся в Украине.

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В рамках этой операции и прошла проверка столичного хостела, в котором проживали 12 граждан Республики Беларусь. Среди них двое незаконно пересекли государственную границу Украины, объяснил Дехтяренко.

"Три человека пригласили в административное здание СБУ для их опроса. После проведения соответствующих проверок двух граждан Беларуси, в отношении которых подтвердилась информация о незаконном пересечении госграницы, передали в Государственную миграционную службу Украины", - отметил Дехтяренко.

15 сентября в Telegram Белорусского дома в Украине появилось сообщение о задержании пятерых граждан Беларуси Службой безопасности Украины для проведения "профилактических бесед". Среди задержанных якобы была волонтер, которая помогала в легализации белорусов после их побега из страны через диктатуру самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.