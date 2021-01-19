СБУ поймала полицейского с $10 тыс. взятки

В Киеве поймали полицейского на взятке. Старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента уголовного розыска требовал $10 тыс.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Автор: Офис генерального прокурора Оперативника задержали после получения всей суммы взятки

"Полицейский требовал деньги у гражданина за неуведомление следователей о подозрении в нанесении умышленного средней тяжести телесного повреждения и закрытия уголовного производства", - говорится в сообщении.

Кроме того, за эти средства взяточник пообещал вернуть гражданину автомобиль, который эвакуировали без законных оснований.

Автор: Офис генерального прокурора Полицейский требовал тыс.

Полицейского задержали после получения всей суммы взятки. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военного прокурора поймали на взятке

В Киеве топ-чиновник Минобороны - начальник отдела Главного управления развития вещевого имущества ВСУ - "погорел" на взятке.