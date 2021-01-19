СБУ поймала полицейского с $10 тыс. взятки

В Киеве поймали полицейского на взятке. Старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента уголовного розыска требовал $10 тыс.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"Полицейский требовал деньги у гражданина за неуведомление следователей о подозрении в нанесении умышленного средней тяжести телесного повреждения и закрытия уголовного производства", - говорится в сообщении.
Кроме того, за эти средства взяточник пообещал вернуть гражданину автомобиль, который эвакуировали без законных оснований.
Полицейского задержали после получения всей суммы взятки. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военного прокурора поймали на взятке
В Киеве топ-чиновник Минобороны - начальник отдела Главного управления развития вещевого имущества ВСУ - "погорел" на взятке.
Комментарии