СБУ объяснила, для чего блуждала этажами дома Кличко и звонила в его двери

СБУ утверждает, что обыски в доме, где живет Кличко, не имеют к нему отношения. Фото: скриншот с видео

Служба безопасности Украины заявила, что ее сотрудники звонили в дверь квартиры мэра Киева Виталия Кличко и в дверь его соседей, чтобы получить информацию о фигурантах производства по контрабанде горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, пишет "Украинская правда".

"На обнародованных Виталием Кличко видео четко видно, что в его дверь, как и в двери других соседей, которые не являются фигурантами производства, никто не врывался. Двое сотрудников СБУ в гражданском позвонили в дверь и, не дождавшись ответа, пошли к другим соседям. СБУ действует исключительно в рамках и способом, определенным законом. Мы защищаем Украину и рассчитываем на поддержку добропорядочных граждан", - отметили в СБУ.

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В ведомстве добавили, что 18 мая СБУ провела ряд одновременных обысков сразу в нескольких регионах Украины. Все они - в рамках уголовного производства по контрабанде в нашу страну горюче-смазочных материалов. Одно из офисных помещений, в котором "разместились" злоумышленники и где проводила обыски СБУ, находилось в том же доме, где живет Кличко.

Служащие объясняли: чтобы установить все обстоятельства деятельности злоумышленников, сотрудники СБУ, среди прочего, искали администратора камер видеонаблюдения с наружи и внутри дома.

Обыски в доме на ул. Богдана Хмельницкого в Киеве, где живет мэр города Виталий Кличко, состоялись утром 18 мая. Силовики и следователи СБУ появились там, когда мэр был на пробежке. В СМИ начала появляться информация, что с обысками пришли именно к нему. СБУ эту информацию опровергла, отметив, что обыски проводили "в рамках уголовного производства по фальсифицированных нефтепродуктов". Цель этих обысков - разоблачить сеть дельцов, которые нелегально импортировали в Украину крупные партии топлива из Республики Беларусь и РФ более чем 100 млн грн. По адресу, где "работали" соседи Кличко, изъяли, в частности, документацию и технику, подтверждающею противоправную деятельность.