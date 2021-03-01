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понедельник, 01 марта 2021 14:11

СБУ "накрыла" мощную ботоферму, работавшую на Россию
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В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила ботоферму мощностью более 18 тыс. аккаунтов, которая работала в интересах РФ и пророссийских партий в Украине.

Ботоферму организовали трое жителей столицы, сообщила пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ

"Они зарегистрировали аккаунты в электронных почтовых ящиках запрещенных российских почтовых сервисов. В частности в октябре прошлого года во время проведения выборов в местные советы злоумышленники распространяли ложную информацию о ситуации в Украине. Занимались "накручиванием" количества голосов в соцопросах, искусственно увеличивали количество заказных перепостов и комментариев отдельных лидеров общественного мнения и политических деятелей", - говорится в сообщении.

Оплата за преступные услуги проходила через запрещенные российские электронные кошельки. Это позволяло злоумышленникам обеспечить анонимность своих клиентов. Стоимость "услуг" зависела от сложности технических задач и специфики целевой аудитории.

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"Офис" ботофермы располагался в спальном районе Киева. Во время обыска изъяли компьютерную технику, которая использовалась для противоправной деятельности. Также на серверном оборудовании обнаружили программные продукты, находящиеся под санкциями.

В Киеве разоблачили хакерскую группировку, которая осуществляла кибератаки на компании в Европе и США. С использованием вирусной программы хакеры поразили около 150 иностранных компаний. Причиненный ущерб компаниям достигает $80 млн.

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