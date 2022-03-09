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Шансов, которые Путин захватит Киев, нет: Порошенко в интервью польскому телеканалу TVN24

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Шансов, которые Путин захватит Киев, нет: Порошенко в интервью польскому телеканалу TVN24
Шансов, которые Путин захватит Киев, нет: Порошенко в интервью польскому телеканалу TVN24

Петр Порошенко в интервью польскому телеканалу TVN24 рассказал о борьбе и решительности украинских воинов. Порошенко отмечает: шансов, что Путин захватит Киев, нет.

"В Украине мы просто хотим быть свободными. Мы хотим быть демократическими. Мы хотим быть европейцами", – сказал он.

"Всю ночь в воздухе шел бой, было шесть бомбовых ударов по центру", – рассказывает Порошенко. "Мы никогда не сдаемся. Шансов, которые Путину отдадут Киев, нет. Мы хорошо организованы и сплочены", – отмечает Петр Порошенко.

Он также отметил, что многие русские солдаты уже погибли в боях. "Путин этого не признает, он не признает эти данные. Это еще одно доказательство того, что он лжец. Руины украинских городов, от Харькова до Ирпеня, Херсона до Бучи, показывают, что это похоже на Вторую мировую войну. Это свидетельство того, что Путин предстанет перед Международным уголовным трибуналом в Гааге и будет арестован за военные преступления", – убежден Порошенко.

"Россияне будут платить за каждого нашего солдата и мирного жителя. Украинцы готовы защищать свою землю, воевать с россиянами. Это самый большой сюрприз не только для Путина. Я знаю генерала из одной из стран НАТО. В лучшей ситуации, по его словам, украинские Вооруженные Силы способны противостоять второй по величине армии мира – российской армии – до 72 часов. Сегодня прошло восемь дней с начала войны", – сказал Порошенко.

Нардеп также призвал союзников ввести максимально жесткие, "адские" санкции против Путина.

"Исключение SWIFT не для нескольких банков, а для всех русских банков. Эмбарго на русский экспорт. Исключить все кредитные карты для всех россиян. Они должны почувствовать, насколько опасно для них поддерживать Путина", – подчеркивает Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" поблагодарил поляков и польское правительство за невероятную солидарность с украинцами во время войны. "Вы принимаете наших детей, наши семьи. Они ни за что не платят. Вы даете им еду, вы придаете им убежище. Вы настоящие друзья, которые узнают в беде", – резюмирует Порошенко.

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