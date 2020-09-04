Самый большой флаг Украины снимут

В ночь на 5 сентября, самый большой флаг Украины, который размещен возле монумента Родины-матери, снимут для замены полотна. Также состоятся регламентные работы для проверки лебедки и сигнальных огней для самолетов.

Об этом сообщил Вячеслав Непоп, заместитель главы КГГА.

"В зависимости от времени года полотнище флага будет заменяться на другое, выполненное из другого материала. Также, в зависимости от погодных условий, сильных порывов ветра, шторма, снегопада - полотнище флага может быть спущено", - отметил Непоп.





Автор: bigkyiv.com.ua Высота флагштока - около 90 метров. А размеры полотнища - 16 на 24 метра.

Все работы по обслуживанию будут проводиться в ночное время по определенному графику.

1. Один раз в сутки будут проверять:

- осветительные приборы комплекса;

- полотно флага на предмет механических повреждений без спуска полотна.

2. Один раз в 2 недели флаг будет проходить профилактический осмотр на предмет механических повреждений со спуском.

3. Один раз в месяц:

- проверка клеммных соединений и открытых контактов сооружения;

- проверка дистанционного пульта и шкафа управления флагом;

- замена флага для текущего осмотра и ремонта со спуском полотна и его замены;

- обзор подъемных механизмов поднятия флага.

4. Один раз в 3 месяца будут заменяться лампы лазерной подсветки флагштока.

5. Полугодовой обзор будет охватывать проверку соединительных частей флагштока и смазка маслом цепной системы поднятия флага.

6. При ежегодном обзоре будут проводиться работы по проверке сооружения на повреждение, возникновение ржавчины, а также проверка крепления тросов, клеммы, соединительных элементов.

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В Киеве подняли самый большой флаг Украины. В церемонии взяли участие ветераны, представители дипломатического корпуса, спортсмены, бизнесмены, политики.