Самолет в "Борисполе" под угрозой взрыва. Приехали кинологи и полиция

В четверг, 17 июня, аноним сообщил о минировании одного из самолетов в аэропорту "Борисполь".
Об этом информирует пресс-служба полиции Киева.
Письмо о минировании поступило на электронную почту столичной полиции.
"К проверке этой информации (о минировании. - Gazeta.ua) привлечены следственно-оперативные группы районных управлений полиции, взрывотехники и кинологи. При необходимости проводится эвакуация граждан", - говорится в сообщении.
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Станции метро Крещатик, Золотые ворота, Дворец спорта и Университет уже осмотрели. Взрывоопасных предметов не обнаружили. Все станции и пересадочные узлы работают в обычном режиме. "Взрывчатку" искали несколько часов. Возобновил работу и Центральный железнодорожный вокзал.
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