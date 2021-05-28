ФБР начало расследование похищения Ryanair

ФБР начало собственное расследование похищения самолета Ryanair. Фото: Reuters

ФБР начало собственное расследование инцидента с похищением Ryanair, который принудительно посадили в Минске.

Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на полицию Литвы.

"Кроме Польши, которая начала собственное досудебное расследование, у нас есть подтвержденная информация от наших коллег в США, что ФБР начало собственное расследование", - сообщил глава литовской полиции Роландас Кишкис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Беларуси нашли отговорку, почему Ryanair приземлился в Минске

Ранее Россия поддержала инициативу международной организации гражданской авиации провести расследование инцидента, когда самолет Ryanair совершил принудительную посадку в Минске.

23 мая в Минске экстренно сел самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Беларуси Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который приказал похитить лайнер Ryanair и захватить оппозиционного журналиста Романа Протасевича, назвал его "террористом".