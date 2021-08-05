С заменой главы КГГА у "слуг народа" появляется шанс победить на будущих выборах мэра Киева – политолог

 
Ексклюзивы
1/5
Наш МИД вредит Крымской платформе своими заявлениями - эксперт
Наш МИД вредит Крымской платформе своими заявлениями - эксперт
Просмотров: 270
Назвали причины ежедневного подорожания автогаза
Назвали причины ежедневного подорожания автогаза
Просмотров: 828
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Просмотров: 1116
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Просмотров: 5076
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Просмотров: 1782
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Просмотров: 1170
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
Просмотров: 900
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Просмотров: 450
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Просмотров: 1467
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
2 Просмотров: 783
Фото
Все фото
3
3
4
13
11
Киевлян поразила природная аномалия в начале августа: фото находки
Киевлян поразила природная аномалия в начале августа: фото находки
Из искореженной легковушки достали тела супругов
Из искореженной легковушки достали тела супругов
Небо затянуло черным дымом: крупный пожар в Киеве
Небо затянуло черным дымом: крупный пожар в Киеве
Военные провели репетицию парада ко Дню Независимости - яркие фото
Военные провели репетицию парада ко Дню Независимости - яркие фото
&quot;Подрывника&quot; Кабмина задержали: что о нем известно
"Подрывника" Кабмина задержали: что о нем известно
Видео
Все видео
Под Киевом автобус с пассажирами охватил огонь
Под Киевом автобус с пассажирами охватил огонь
Возле Офиса президента произошло ЧП
Возле Офиса президента произошло ЧП
"Подрывнику" Кабмина назначат психиатрическую экспертизу
"Подрывнику" Кабмина назначат психиатрическую экспертизу
Мужчина поиздевался над знакомым и оставил истекать кровью
Мужчина поиздевался над знакомым и оставил истекать кровью
Пассажиры метро устроили кулачные разборки на эскалаторе
Пассажиры метро устроили кулачные разборки на эскалаторе
Интервью
1/5
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 576
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 279
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1746
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1521
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 261
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 2170
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
четверг, 05 августа 2021 10:38

С заменой главы КГГА у "слуг народа" появляется шанс победить на будущих выборах мэра Киева – политолог

  Комментировать
С заменой главы КГГА у &quot;слуг народа&quot; появляется шанс победить на будущих выборах мэра Киева – политолог
Политолог Алексей Якубин: "Новый руководитель городской госадминистрации должен иметь задатки к публичной деятельности". Фото: Persona.TOP

Назначение нового главы Киевской городской государственной администрации дает "Слуге народа" шанс создать своего сильного кандидата к следующим выборам мэра Киева.

Об этом пишет на своей странице в Facebook политолог Алексей Якубин.

Он отмечает, что в настоящее время перспективных кандидатов на должность руководителя КГГА два – замглавы КГГА Алексей Кулеба и депутат горсовета от "Слуги народа" Владислав Трубицын – и выбор Офиса президента будет зависеть от дальнейшей стратегии партии власти в Киеве.

"Вряд ли в Офисе президента забыли печальные для "СН" результаты прошлогодних местных выборов. Если в руководстве "СН" и в Офисе президента думают отыграться на ближайших выборах мэра Киева, то должность главы КГГА – отличная возможность для раскрутки своего кандидата", – отмечает Якубин.

В таком случае, отмечает он, новый руководитель городской госадминистрации должен иметь задатки к публичной деятельности.

По мнению Якубина, оба кандидата на КГГА имеют ряд сходных достоинств: "новые лица и, что немаловажно – равноудалены от влиятельных киевских бизнес-групп", что делает вопрос окончательного выбора для Офиса президента непростым. При этом, как пишет далее политолог, Кулеба "достаточно ясно давал понять в немногих своих появлениях в медиа, что не особо интересуется продвижением по карьерной лестнице еще выше". Важным качеством второго кандидата – Трубицына – эксперт называет умение общаться с людьми и отмечает: "По подходу к работе, можно с большой вероятностью предположить, что Трубицын настроен развиваться не только как управленец, но и как политик".

Вопрос замены главы КГГА в Офисе президента Зеленского поднимался дважды – первый раз вскоре после президентских выборов 2019 года, второй раз – весной 2021 года. По мнению экспертов, в настоящее время вопрос с назначением нового главы горгосадминистрации Киева решен и самого назначения следует ждать уже ко Дню Независимости.

Осенью 2020 года кандидат "Слуги народа" на выборах киевского городского головы Ирина Верещук потерпела поражение с результатом 5,44% голосов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С заменой главы КГГА у "слуг народа" появляется шанс победить на будущих выборах мэра Киева – политолог». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
августа

Нашли мертвой легендарную киноактрису

В США вышла газета на украинском языке

Скандальная экс-депутат погибла в ДТП

За спасениями 33 шахтеров наблюдали миллионы людей

Ловелас назвал мощный афродизиак

Самое читаемое
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист 1 Просмотров: 33600
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
5
 Просмотров: 19999
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
6
 Просмотров: 5076
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
5
 Просмотров: 4914
Неуправляемый военный грузовик летел по центру Киева: фото последствий
Неуправляемый военный грузовик летел по центру Киева: фото последствий
6
 Просмотров: 2889
Новости Киева
Крещатик и один из мостов столицы станут непроезжими: когда и на сколько
Крещатик и один из мостов столицы станут непроезжими: когда и на сколько Просмотров: 45
Под Киевом автобус с пассажирами охватил огонь
Под Киевом автобус с пассажирами охватил огонь
 Просмотров: 144
Киевлян поразила природная аномалия в начале августа: фото находки
Киевлян поразила природная аномалия в начале августа: фото находки
3
 Просмотров: 450
В Киеве сделать прививку можно в ТРЦ. Запись стартовала
В Киеве сделать прививку можно в ТРЦ. Запись стартовала Просмотров: 126
В Киеве заблокировали пересадочный узел метро: что происходит
В Киеве заблокировали пересадочный узел метро: что происходит Просмотров: 288
Больше всего комментируют
28
"Зеленский готовит информационную бомбу" – политолог о деле Чауса
4
Резкого роста тарифов на электроэнергию не будет - пресс-секретарь Зеленского
2
В ОП не рискнули связать смерть Шишова с Лукашенко
1
$2,7 млрд от МВФ: Зеленский рассказал, на что будут тратить транш
1
В НАБУ требуют передать им Чауса: намекают на причастность СБУ к преступлению
Голосов: 6894
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть