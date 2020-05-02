С высоты птичьего полета показали море тюльпанов под Киевом

В "Добропарку" расцвели тюльпаны. Скрин с видео.

В дендропарке "Добропарк" в селе Копылов, что в 18 км от Киева, расцвели более миллиона тюльпанов.

И через карантин открытия дендропарка перенесли. А чтобы полюбоваться цветущим морем тюльпанов секретарь и исполняющий обязанности председателя Копыловской сельского Совета Владимир Крижевський опубликовал в Youtube видео с высоты птичьего полета.

"Мечта инстаграмерив, фотографов, флористов и всевозможных любителей природы осуществилась. В Украине появился большой дендропарк с целыми полями цветов", - подписал видео Крижевський.

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В Ботаническом саду Львовского национального университета им. И.Франко расцвели магнолии. Из-за карантина Ботанический сад не может пригласить львовян на дни открытых дверей, поэтому работники опубликовали фотографии цветения в Facebook.