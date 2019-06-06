С вертолетом в руках: авиаконструктору Сикорскому поставят памятник

До конца лета в Киеве поставят памятник авиаконструктору Игорю Сикорскому, который создал вертолет.

Скульптура будет расположена возле аэропорта "Киев", пишет в Facebook мэр города Виталий Кличко.

"Бронзовый Сикорский будет в высоту более 7 метров. Он будет стоять на полусфере в виде земного шара. В руке молодой авиаконструктор будет держать модель вертолета, которую он придумал и запустил в Киеве. Работа над памятником продолжается. Сейчас прорабатывают динамику – движение руки, развивающийся пиджак", - говорит скульптор Владимир Журавель, передает Сегодня.

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Кличко добавил, что столичная власть продолжает работать с Министерством обороны по передаче на баланс города усадьбы Сикорских на Ярославовом валу для реставрации дома, в котором жил авиаконструктор.

Фото: facebook.com/merkieva

6 июня 1889-го в Киеве родился механик, изобретатель и авиатор Игорь Сикорский. Учился в Киевском политехническом институте. Проектировал вертолеты, которые в то время считали невозможными. На собственноручно сконструированных самолетах устанавливал рекорды дальности и скорости полета.