С сегодняшнего дня ограничивают движение на Шулявском мосту

На съездах Шулявского путепровода частично ограничивают движение транспорта. Фото: the-village.com.ua

На съездах Шулявского путепровода частично ограничивают движение транспорта с сегодняшнего дня на 3 дня.

Это сделают в связи с укладкой верхних слоев асфальтобетонного покрытия, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шулявский мост испытали на прочность

В частности, движение ограничат:

• на съезде с проспекта Победы на ул. Довженко - с 9:00 17 июля в 7:00 20 июля;

• на съезде с вул.Вадима Гетьмана на просп. Победы - с 15:00 17 июля до 7:00 20 июля.

Столичные власти намерены были завершить все работы по строительству Шулявского моста до лета 2020 года. Мэр города Виталий Кличко назвал главную причину, по которой невозможно достроить все необходимые съезды с Шулявского моста быстрее - пятый цех завода "Большевик", который не позволяют снести.