С реки вытащили тело 10-летней девочки

В Киевской области двое детей провалились под лед. Фото: pixabay.com

В селе Шкаровка Белоцерковского района Киевской области двое детей провалились под лед. 10-летняя девочка погибла.

Трагедия произошла вечером 3 марта, сообщила пресс-служба ГСЧС Киевской области.

"Бойцы дежурного караула, прибывшие на место, установили, что одного ребенка удалось спасти жителям села, а другая девочка утонула", - говорится в сообщении.

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2 марта в Запорожье двое детей провалились под лед. 11-летнюю девочку спасли рыбаки, тело парня ищут. Известно, что глубина реки Днепр - 20 м, поэтому поиски сложные.