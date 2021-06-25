С Борщаговки в центр: трамвайную линию Киева продлят

24 июня проект линии скоростного трамвая с Борщаговки в центр города принял Киевсовет. Фото: пресс-служба Киевпасстранса

Депутаты Киевсовета приняли проект реконструкции Вокзальной пл. и продолжения в центр столицы Борщаговской трамвайной линии.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"В проекте предусмотрено уменьшение нагрузки на метрополитен и улучшение экологической ситуации, повышение безопасности и привлекательности города в глазах его жителей и гостей столицы", - отметил член постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Дмитрий Белоцерковец.

Также проект имеет целью предоставить прямой доступ к центру города жителям массивов Борщаговка и Отрадный.

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Проект "Киевская городская мобильность" реализует средства Международного банка реконструкции и развития. В его рамках планируется построить около 3,5 км трамвайной линии по ул. Жилянской и ул. Саксаганского.

Отмечается, что участие в проектах возьмет Киевпастранс для обеспечения мобильности и функционирования пассажирского транспорта, улучшение пешеходной инфраструктуры, парковочных зон, ограничения скорости движения транспортных средств и развития инфраструктуры для движения велосипедов.

КГГА объявила тендер на разработку проектной документации строительства Борщаговской линии скоростного трамвая от ул. Старовокзальной до станции метро Дворец спорта с заездом на пл. Вокзальную. Проект реализуют в сотрудничестве со Всемирным банком.