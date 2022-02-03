Ряд улиц в Киеве могут перекрыть: будет ехать президент

В Киеве могут ограничить движение в связи с визитом Эрдогана. Фото: pixabay.com

В Киеве 3 февраля возможны ограничения дорожного движения в связи с визитом в Украину президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщила пресс-служба Управления государственной охраны Украины.

"В связи с официальным визитом Реджепа Эрдогана возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого, Печерского и Шевченковского районов", - говорится в сообщении.

Такие мероприятия вводятся в соответствии с законодательством об охране должностных лиц и иностранных глав государств, напомнили в ведомстве.

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3 февраля в Киеве состоится встреча президента Владимира Зеленского с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В этот день отмечают 30-летие установления дипломатических отношений между Украиной и Турцией.