Роженице в частной клинике вырезали матку из-за ошибки врача

Акушеру-гинекологу сообщили о подозрении. Фото: pixabay.com

Акушеру-гинекологу одной из частных клиник Киева сообщили о подозрении в служебной халатности из-за удаления матки после кесарева сечения.

Об этом информирует Киевская городская прокуратура.

"6 августа 2019 года женщину, которая находилась на 41-й неделе беременности, госпитализировали в частную клинику. Во время операции акушером-гинекологом нарушена техника операции кесарева сечения и допущен дефект, что привело к послеоперационным осложнениям и, как следствие, удалению матки", - говорится в сообщении.

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В результате врачебной ошибки женщина больше не сможет рожать.

За содеянное врачу грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или исправительные работы на срок до двух лет. Возможно и ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

В Черновицкой области от осложнений коронавируса умерла педиатр 28-летняя Марьяна Маланник. Женщина была на восьмом месяце беременности и ждала первенца. Кесарево сечение, чтобы спасти младенца, женщине решили не проводить на врачебном консилиуме, говорят в департаменте здравоохранения. Почему - не уточняют.