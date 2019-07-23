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четверг, 25 июля 2019 00:15

Рожала с полицейским кортежем - показали документальные фото родов киевлянки
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Стремительные схватки у киевлянки начались во время дороги в роддом, но из-за пробок была угроза не доехать вовремя
Фото: Елена Белоус
Вместе с роженицей ехала фотограф Елена Белоус, которая фотографировала все этапы родов
Рожать помогала доула Тамара - помощница и консультант при родах
Среди семейных фотографов популярная фотосессия родов
Киевлянка планировала семейные роды в 5 киевском роддоме

Фотограф Елена Белоус рассказалаGazeta.ua о новом тренде семейных фотографов и о своей экстремальной фотосессии киевской роженицы.

"Фотосессия родов - один из популярных направлений среди фотографов. Но не все готовы публиковать фото. Вообще, съемка родов - очень непредсказуемый процесс. Может продолжаться и 2 часа, а может и 22. И начаться может в любое время, днем ​​или ночью. Надо быть постоянно на связи, - делится Елена Белоус, - Обсуждали фотосессию с Еленой еще за 2 месяца до родов. Это у нее третьи. Ждали их в начале июня. Но она не звонила, и думала, что уже родили и отказались от фотосессии. Но роды начались позже, на 42 неделе беременности".

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Планировали домашние роды в 5 киевском роддоме. Сама роженица и фотограф ехали туда из соседнего Вышгорода. За рулем сидела Тамара, которая должна была помогать при родах.

Автор: Елена Белоус
  Среди семейных фотографов популярная фотосессия родов
Среди семейных фотографов популярная фотосессия родов

"Когда мы выезжали, у Елены были схватки 10-13 минут. Мы ехали в роддом вместе с доулой (консультант и помощница при родах, - прим.ред.) Тамарой, которая имела еще одну клиентку в том же роддоме. Но в дороге у Елены схватки участились. Мы боялись, что она родит в машине, потому что попали в пробку, - рассказывает Белоус, - Решили выехать на полосу общественного транспорта, чтобы привлечь внимание полицейских. И нам это удалось. За 10 минут доехали с полицейским кортежем, как в голливудских фильмах!"

Автор: Елена Белоус
  Чтобы вовремя доехать до роддома, полицейские организовали кортеж
Чтобы вовремя доехать до роддома, полицейские организовали кортеж

Через час после того, как Елену доставили в роддом, у нее родилась девочка Аврора. Это уже ее третий ребенок.

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"Нравится делать документальную фотосъемку, без прикрас и постановочных фото. За рубежом ценят документальное фото семьи. Когда показывают сама жизнь, как его видят другие. Я училась такому подходу в США во время участия в проекте National Geographic. Меня приглашали как участника выставки лучших фото из Украины, - рассказывает Елена Белоус, - Но у нас общество пока не готово принимать реалистичные фото родов, где есть кровь, пуповина, не очень привлекательный новорожденный ребенок, которого еще не обмыли и не одели в красивую распашонку".

Автор: Елена Белоус
  Фотограф Елена Белоус делает документальные фото, показывающие реальную жизнь как она ее видит
Фотограф Елена Белоус делает документальные фото, показывающие реальную жизнь как она ее видит

Чтобы заниматься фотографией нужно в дело вложить $ 5000. Основные расходы - техника. Чтобы определить стоимость фотосессии, надо считать амортизацию оборудования и цены конкурентов. За час работы фотограф делает около 300 кадров.

Автор: Анна Деревянко
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