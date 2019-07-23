Рожала с полицейским кортежем - показали документальные фото родов киевлянки

Фото: Елена Белоус

Фотограф Елена Белоус рассказалаGazeta.ua о новом тренде семейных фотографов и о своей экстремальной фотосессии киевской роженицы.

"Фотосессия родов - один из популярных направлений среди фотографов. Но не все готовы публиковать фото. Вообще, съемка родов - очень непредсказуемый процесс. Может продолжаться и 2 часа, а может и 22. И начаться может в любое время, днем ​​или ночью. Надо быть постоянно на связи, - делится Елена Белоус, - Обсуждали фотосессию с Еленой еще за 2 месяца до родов. Это у нее третьи. Ждали их в начале июня. Но она не звонила, и думала, что уже родили и отказались от фотосессии. Но роды начались позже, на 42 неделе беременности".

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Планировали домашние роды в 5 киевском роддоме. Сама роженица и фотограф ехали туда из соседнего Вышгорода. За рулем сидела Тамара, которая должна была помогать при родах.

Автор: Елена Белоус Среди семейных фотографов популярная фотосессия родов

"Когда мы выезжали, у Елены были схватки 10-13 минут. Мы ехали в роддом вместе с доулой (консультант и помощница при родах, - прим.ред.) Тамарой, которая имела еще одну клиентку в том же роддоме. Но в дороге у Елены схватки участились. Мы боялись, что она родит в машине, потому что попали в пробку, - рассказывает Белоус, - Решили выехать на полосу общественного транспорта, чтобы привлечь внимание полицейских. И нам это удалось. За 10 минут доехали с полицейским кортежем, как в голливудских фильмах!"

Автор: Елена Белоус Чтобы вовремя доехать до роддома, полицейские организовали кортеж

Через час после того, как Елену доставили в роддом, у нее родилась девочка Аврора. Это уже ее третий ребенок.

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"Нравится делать документальную фотосъемку, без прикрас и постановочных фото. За рубежом ценят документальное фото семьи. Когда показывают сама жизнь, как его видят другие. Я училась такому подходу в США во время участия в проекте National Geographic. Меня приглашали как участника выставки лучших фото из Украины, - рассказывает Елена Белоус, - Но у нас общество пока не готово принимать реалистичные фото родов, где есть кровь, пуповина, не очень привлекательный новорожденный ребенок, которого еще не обмыли и не одели в красивую распашонку".

Автор: Елена Белоус Фотограф Елена Белоус делает документальные фото, показывающие реальную жизнь как она ее видит

Чтобы заниматься фотографией нужно в дело вложить $ 5000. Основные расходы - техника. Чтобы определить стоимость фотосессии, надо считать амортизацию оборудования и цены конкурентов. За час работы фотограф делает около 300 кадров.