Рост тарифов и изменения в квитанциях: чего ждать киевлянам осенью

Осенью тарифы на коммунальные услуги повысят. Фото: ukr.media

С 1 октября в Киеве вырастут тарифы на горячую воду и отопление.

Тарифы вырастут на 30-40%. Предприятия теплоснабжения не имеют оборотных средств, они являются "планово убыточными" и не могут обеспечивать предоплату за газ. Кроме того, природный газ катастрофически дорожает, сообщил "НВ.Бизнес" заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

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"На рынке сложились предпосылки для того, чтобы пересмотреть тарифы коммунальных предприятий. Ситуация настолько критическая и масштабная, что нужны усилия всех ветвей власти", - говорит Пантелеев.

Как изменятся тарифы в столице с 1 октября

Тариф на тепло - 2151,77 грн/кв.м - 2433,90 грн/кв.м за 1 гигакалорию в зависимости от типа присоединения дома.

Тариф на горячее водоснабжение - 109,55 грн/куб.м -122,17 грн/куб.м.

Около 53,2 грн/кв.м - стоимость отопления в домах без счетчика.

В платежках киевлян появится отраженная новая строка с авансовым платежом, об этом на брифинге сообщил директор структурного подразделения СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Константин Лопатин.

"Нововведение позволит избежать накопления долгов за коммуналку в случае, если оплата не была произведена по какой-либо причине. Дополнительный платеж пока не является обязательным. Потребители могут выбирать самостоятельно, платить им заранее за коммунальные услуги или нет", - отметил Лопатин .

Это нововведение уменьшит финансовую нагрузку на домохозяйство и позволит Киевтеплоэнерго накопить определенное количество средств для возможности своевременно начать отопительный сезон. Дополнительная графа содержит среднюю сумму, которую потребитель платит в месяц за различные услуги ЖКХ.

Тарифы на электроэнергию в Украине изменятся с 1 августа. Минэнергетики планирует запустить в Украине новую модель специальных обязательств для населения. Сейчас тариф на уровне 1,68 грн/кВт-час. Предлагают установить максимальный тариф на уровне 3,4 грн/кВт-час.