Российского режиссера не пропустили в Украину и запретили въезд на 3 года

В Украину не пропустили российского режиссера. Фото: скриншот с видео

Вчера, 22 ноября, в Украину не пропустили российского режиссера. Он прилетел из Стамбула в Борисполь и был частью съемочной группы. Его имени не разглашают.

При прохождении паспортного контроля установили, что он незаконно посещал временно оккупирован Крым, сообщило МВД.

"Пограничники на 3 года запретили ему въезд в Украину и обратным рейсом вернули назад", - говорится в сообщении.

В случае нарушения запрета режиссером, он не сможет приезжать в Украину на протяжении 10 лет.

Какой проект они хотели снять в Киеве пока неизвестно.

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Российского актера Кирилла Гребенщикова не пропустили в Украину в аэропорту "Борисполь", а также на 3 года запретили ему въезд в страну из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.