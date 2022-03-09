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среда, 09 марта 2022 13:36

Спецтема: Война России против Украины

Российские оккупанты готовятся к нападению на Киев

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Российские оккупанты готовятся к нападению на Киев

Оккупационные войска России проводят перегруппировку с целью очередной попытки взять Киев.

Об этом в оперативной сводке по состоянию на 12:00 сообщили в Генштабе.

По данным разведки, после неудачного наступления в направлении Фастова противник пытается возобновить наступление на указанном направлении.

Группировка сил и средств обороны Киева отражает наступление противника, наносит огневое поражение его наступательным группировкам и удерживает определенные рубежи.

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Ранее Гнештаб ВСУ озвучил приблизительные потери противника с 24 февраля по 9 марта:

личный состав – более 12 000 человек;

танки – 317 ед.;

боевые бронированные машины – 1070 ед.;

артиллерийские системы / artillery systems – 120 ед;

РСЗО – 56 ед.;

средства ПВО – 28 ед.;

самолеты – 49 ед;

вертолеты – 81 ед.;

автомобильная техника – 482 ед.;

корабли/катера – 3 ед.;

цистерн из ГСМ – 60 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 ед.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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