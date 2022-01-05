Росанка, Доне Дарина и Илон - какие необычные имена украинцы давали младенцам

Новорожденных в Киеве называли в прошлом году преимущественно традиционными именами. Однако не обошлось и без экзотики. Фото: pixabay.com

В Киеве в прошлом году новорожденных чаще все называли София, Мария, Злата, Максим, Иван и Матвей.

Об этом сообщило Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции, пишет "Укринформ".

Среди самых популярных имен в 2021 году для девочек также были Злата, Соломия, Анастасия, Анна, Кристина, Маргарита, Ева, Милана, Полина. Для мальчиков – Артем, Лев, Андрей, Дмитрий, Михаил, Александр, Марк, Тимофей.

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Также детей называли редкими и экзотическими именами.

Так, девочкам давали имя Ими, Миа, Эва, Ясна, Мрия, Алия, Нина, Рада, Этери, Захра, Марго, Белль, Весна, Санта, Фаина, Орыся, Афина, Лиана, Лаура, Мадина, Маруся, Илария , Ведана, Агувия, Сабина, Есения, Аврора, Устина, Наколетта, Магдалина, Квитослава, Пелагия, Россанка, Властилина, Аркадия, Архелия, Мелодисон, Доминика, Златослава, Стефания, Доне Дарина, Ильинка.

А мальчикам – Влас, Адам, Клим, Илон, Пилип, Марьян, Ярема, Архип, Савва, Оскар, Филипп, Устим, Остап, Тихон, Радвил, Олекса, Ларион, Ерофий, Елисей, Кузьма, Феликс, Мефодий, Аристарх , Бальтазар, Святозар, Всеволод, Гериций, Элеазар, Савелий, Александер, Саватий, Всеслав, Варфоломей, Альберт, Никифор.

Россиянин назвал новорожденного сына Маркетинг. По словам мужчины, в будущем ребенок сможет без конкурса и экзаменов поступить на кафедру маркетинга любого вуза страны. По мнению отца, сын будет легко знакомиться с девушками благодаря необычному имени.