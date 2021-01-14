Rolex с бриллиантами и старинные рубли: в Киеве перехватили "рождественскую" контрабанду

В пунктах пропуска аэропортов "Борисполь" и "Киев" таможенники помешали перемещению через границу драгоценностей и старинных монет с нарушением порядка прохождения "зеленого коридора".

Об этом сообщила Киевская таможня Гостаможслужбы.

Фото: Киевская таможня Гостаможслужбы

"Новые женские швейцарские наручные часы Rolex и Ulysse Nardin находились в ручной клади гражданина Армении, который прибыл в Украину через аэропорт "Борисполь" авиарейсом из Еревана. Часы изготовлены из золота и украшены бриллиантами", - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, общая стоимость обоих часов более 1,5 млн грн.

Декларации мужчина не заполнял, за консультацией до начала таможенного контроля к таможенникам не обращался. Драгоценности изъяли до решения суда.

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В аэропорту "Киев" в Кельн украинка пыталась вывезти драгоценности Российской империи - золотую монету номиналом 15 рублей 1897 года, серебряную монету номиналом 1 рубль 1896-го. Везла и серебряный рубль 1924 года.

"На момент прохождения таможенного контроля разрешительных документов на право вывоза данных монет, которые могут представлять культурную и историческую ценность, гражданка не предоставила, письменной таможенной декларации не заполняла", - добавили в сообщении.

Монеты также изъяли до решения суда. Экспертиза установит их ценность.

В соответствии с действующими нормами, установленными для авиационных пунктов пропуска, "зеленым коридором" можно беспрепятственно ввозить товары, кроме подакцизных, стоимостью до € 1 тыс. В аэропорту "Борисполь" таможенники остановили 27-летнего жителя Ровно с багажом янтаря гигантских размеров. Мужчина направлялся на авиарейс Киев-Шарджа.