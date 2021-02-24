Родные мужчины, которого ударом убил водитель, бьют тревогу

Смертельный удар от иностранного таксиста получил сотрудник Киевской таможни. Фото: Киевская городская прокуратура

Родные Владислава Корниенко, которого смертельно ударил водитель, утверждают, что не могут попасть на опознание тела. В справке, которую им выдают в морге, причина смерти не уточнена. А полученные мужчиной телесные повреждения не указаны.

Об этом сообщил адвокат пострадавших Сергей Степанский, пишет ТСН.

"Люди переживают, что получив такую ​​справку, не следствию и правоохранительным органам, а им придется доказывать, что человек был убит. Они согласны были получить и эту справку, но просили: дайте нам осмотреть тело. Нам на это сообщили: обращайтесь к следователю. Мое ходатайство следователю представлено утром, но к нему они еще не дошли", - отметил Степанский.

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19 февраля 2021 года в центре Киева возле театра им. Ивана Франко водитель Hyundai Sonata ударом руки убил киевлянина 52-летнего Владислава Корниенко, который шел по пешеходному переходу. На обнародованном видео видно, как пешеход, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения шел по зебре, но обернулся и что-то сказал водителю. Последний вышел и ударил пешехода. Он скончался на месте. Преступником оказался гражданин Азербайджана Азизли Абдулла Оглы, 1994 года рождения. Убитый пешеход был работником Киевской таможни.