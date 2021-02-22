Был таможенником: рассказали о пешеходе, которого ударом убил водитель

Киевлянин 52-летний Владислав Корниенко, которого смертельно ударил водитель, был сотрудником Киевской таможни.

Об этом в Facebook сообщил экс-голова Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко.

"Скромный, порядочный человек. Добросовестный сотрудник Киевской таможни. Именно его убили на пешеходном переходе 19 февраля в центре Киева", - написал Макаренко.

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19 февраля 2021 года в центре Киева возле театра им. Ивана Франко водитель Hyundai Sonata ударом руки убил Владислава Корниенко, который шел по пешеходному переходу. На обнародованном видео видно, как пешеход, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения шел по зебре, но обернулся и что-то сказал водителю. Последний вышел и ударил пешехода. Он скончался на месте. Преступником оказался гражданин Азербайджана Азизли Абдулла Оглы, 1994 года рождения. Его задержали в течение часа. Для этого ввели план "Перехват".