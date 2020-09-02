Резонансное избиение депутата в Киеве: появились первые подробности

Утром 2 сентября в столичную полицию поступило сообщение от врача о предоставлении медицинской помощи народному депутату Антону Полякову. Прибыв на место, правоохранители провели первоочередные следственные действия.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
"По словам потерпевшего установлено, что в 4:30 возле дома на ул. Богдана Хмельницкого во время конфликта неизвестный нанес потерпевшему телесные повреждения. Для получения медицинской помощи депутат самостоятельно обратился в травмпункт", - говорится в сообщении.
Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Отдел Шевченковского управления полиции открыл уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до 1 года.
Проводятся разыскные мероприятия для установления и задержания причастных лиц. Досудебное расследование продолжается.
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В Шевченковском районе столицы неизвестные напали на народного депутата Полякова и избили его. Происшествие случилось возле кафе "Джаз". 2 человека нанесли нардепу телесные повреждения, после чего скрылись на автомобиле Toyota. Полиция объявила в городе операцию "Перехват", чтобы задержать злоумышленников.
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