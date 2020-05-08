Резня в Киевской больнице: подробности

В Киевской больнице произошла резня. Фото: Муниципальная охрана

В Киеве в больнице Деснянского района произошла резня.

Это произошло в ночь на пятницу, 8 мая. Об этом сообщает Муниципальная охрана в Facebook.

"Неадекват в больнице порезал соседа по палате. Киев. Больница скорой помощи. Около двух часов ночи один из пациентов нейрохирургии нанес несколько ударов ножом своему соседу по палате. Нападающий задержан очередным нарядом" Муниципальной охраны ", - отмечается в сообщении.

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Сейчас правоохранители выясняют причины конфликта.

В Обухове Киевской конфликт между родственниками закончился резней. В результате 28-летнего мужчину задержали 47-летнего - забрали в больницу, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.