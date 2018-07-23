Ретро Киев: как менялась "Владимирская горка" в течение 150 лет

Парк "Владимирская горка", основанный в ХІХ веке, считается одним из интереснейших локаций для отдыха в Киеве.

Он привлекает своей историей и красотой не только отдыхающих, туристов, но и прихожан, которые здесь ежегодно отмечают крещение Руси-Украины, пишет 44.ua.

Предлагаем читателям Gazeta.ua ознакомиться с самыми интересными фактами о Владимирской горке и посмотреть старые фотографии парка.

Автор: 44.ua Парк "Владимирская горка" был заложен в 19 столетии

Парк "Владимирская горка" (первоначально "Михайловская горка"), расположенный на возвышении над правым берегом Днепра, был заложен в середине ХІХ века. Это произошло благодаря массовому высаживанию деревьев на горке, которыми планировалось укрепить склоны от оползней.

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Свое нынешнее название он получил в 1853 году, когда на горке торжественно открыли памятник князю Владимиру Великому. Интересно, что парк на Владимирской горке в свое время был единственным бесплатным в городе садом. Все другие места для отдыха были платными и отгороженными от посторонних.

Автор: 44.ua В 1853 году на Владимирской горке торжественно открыли памятник князю Владимиру Великому

В 1888 году празднование на Владимирской горке местными жителями 900-летия крещения Руси было омрачено трагическим событием. Во время военного парада киевский генерал-губернатор Александр Дрентельн, который проезжал перед войсками на верхней террасе Владимирской горки, внезапно рухнул с коня и умер. Тогда врачи констатировали смерть от апоплексического удара.

Автор: 44.ua На Владимирской горке местные жители праздновали 900-летие крещения Руси

Уже на следующий день киевская власть приняла решение установить памятник Дрентельну на месте его кончины. Так вскоре на Владимирской горке появился 3-метровый гранитный обелиск с позолоченным крестом, который служил напоминанием о быстротечности человеческой жизни. В 1919 году обелиск был демонтирован.

Автор: 44.ua 3-метровый гранитный обелиск с позолоченным крестом был демонтирован в 1919 году

В 1863 году купец-миллионер Василий Кокорев пожертвовал в городскую казну 1 тыс. рублей на обустройство беседки. Город денежный подарок принял и положил в банк на сохранение на 33 года. За это время сумма существенно увеличилась. Тогда было принято решение за эти деньги соорудить сразу 2 беседки - на Владимирской горке и под Андреевской церковью. Эти беседки, которые в народе прозвали "кокоревскими", до сих пор существуют.

Автор: 44.ua В 1863 году купец Василий Кокорев пожертвовал деньги на строительство беседки на Владимирской горке

В конце ХІХ века на крест памятника установили иллюминационные лампы, которые служили своего рода маяком для проплывающих по Днепру пароходов. С тех пор каждую ночь крест ярко сияет на фоне темного неба.

Автор: 44.ua В конце 19 века на крест памятника установили иллюминационные лампы

А в 1905 году в северной части парка был открыт фуникулер.

Автор: 44.ua В 1905 году в северной части парка был открыт фуникулер

В середине ХІХ века в парке открыли единственный тогда в столице летний кинотеатр "Владимирская горка". На верхней террасе было кафе под открытым небом.

А в конце 1970-х годов часть горки, выходящей на теперь Европейскую площадь, спилили и принялись сооружать музей Ленина. И хотя здание уже в 1982 году было построено, музеем Ленина оно так и не стало.

"Перестройка" скорректировала целевое назначение сооружения, превратив его в известный ныне "Украинский дом", где сейчас проводят художественные выставки, ярмарки и другие культурные мероприятия.

Автор: 44.ua В конце 1970-х годов часть парка спилили и для сооружения музея Ленина. Сейчас там расположен "Украинский дом"

В мае открыли обновленную верхнюю часть парка "Владимирская горка". Реконструкция нижнего плато парка будет проведена в рамках второй очереди.

Автор: 44.ua Вид "Кокоревской беседки" после реконструкции

В этом году в Киеве реконструируют 14 парков. Каждый парк будет иметь собственный дизайн и архитектурные особенности.

Среди обновлений, которые ожидают данные локации, - озеленение, современное освещение, системы полива, новые дорожки, скамейки и урны. При этом обещают учесть географическое расположение, приближенность к жилым массивам и водоемам.