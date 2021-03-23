Реку превратили в мусорную свалку: шокирующие кадры

В Киеве река Лыбидь "утонула" в мусоре. Фото: pixabay.com

В Соломенском районе Киева река Лыбидь критически загрязнена свалкой отходов.

Об этом в Facebook сообщила ОО "Бюро по борьбе с экологическими преступлениями".

"Очередной показатель хозяйственности на территории нашего города. Почему местные государственные органы и чиновники, которые должны обеспечивать надлежащий порядок и чистоту на улицах Киева, допускают возникновение подобного мусорного хаоса?" - говорится в сообщении.

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На кадрах видно, что водоем и его береговая территория загромождені кучей мусора. В частности, бытовыми отходами, пластиком и шприцами.

"Река перекрыта мусором. А потом мы удивляемся, откуда у нас берется гепатит и другие болезни. А вот как раз с водой, которая течет в наши дома", - отметил активист.

Во время скрининга загрязнения реки Днепр в воде обнаружили пестициды и лекарства от коронавируса. Концентрация загрязнителей превышает порог токсичности.