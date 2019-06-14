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пятница, 14 июня 2019 10:54

Реку Лыбидь приведут в порядок

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В Киеве на реке Лыбидь реконструируют гидротехнические сооружения и восстановят экологическое и санитарно-гигиеническое состояние реки.

Цель проекта - обновление всего русла реки, вместе с берегами и зоной рекреации.

"Будут проведены работы по берегоукреплению, расчистке берегов, возможно раскрытие участков русла за счет изменения типа берегоукрепления. Вокруг реки планируют создать общественное пространства для отдыха,", - сообщает КГГА.

Закончить работы рассчитывают до 31 декабря 2021 года.

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Это не первая попытка привести в порядок реку Лыбидь и прилежащие к ней территории.

  Макет проекта молодых архитекторов. ФОТО: ECOACTION
Макет проекта молодых архитекторов. ФОТО: ECOACTION

В мае 2014 года команда из семи молодых киевских архитекторов во главе с Семеном Поломанным разработала проект "Возрождение зеленой ткани и голубых артерий", призванный восстановить естественный зеленый ландшафт Киева и малые реки города.

  Макет проекта молодых архитекторов. ФОТО: ECOACTION
Макет проекта молодых архитекторов. ФОТО: ECOACTION

Архитекторы представили комплексную схему трансформации участка между улицами, прилегающими к реке Лыбидь.

  Макет проекта молодых архитекторов. ФОТО: ECOACTION
Макет проекта молодых архитекторов. ФОТО: ECOACTION

Переоборудование заброшенной промышленно-складской территории вдоль берегов реки и возрождения природных ландшафтов планировалось провести до 2050 года.

9 июня возле села Збаржівка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Bens Sprinter, который перевозил средства защиты растений, перевернулся на берегу притока реки Рось и загорелся. Как следствие - около 800 л химикатов попало в пруд с последующей утечкой в реку Рось.

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Дата
14
июня

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