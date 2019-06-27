Реку Днепр отравили неизвестным химическим веществом

Отдыхающим в ближайшее время советуют не рыбачить и не купаться в Днепре в Черкасской области. ФОТО: ТСН

В Черкасской области в Днепре массово гибнет рыба. Экологи считают, что реку отравили неизвестным химическим веществом.

Жители Канева заметили сотни мертвых рыб и раков не только в водоеме, но и на побережье, сообщает ТСН.

"Страшно было заходить. Были люди, которые купались, но мне было страшно", — рассказала местная жительница Антонина Симоненко.

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Специалисты уже измерили температуру воды, содержание в ней кислорода и взяли жидкость на экспертизу.

"Я думаю, что причина не кислород, не сине-зеленые водоросли — это некий выброс или химическое вещество", - сказал заместитель руководителя отдела охраны водных биоресурсов Черкасской области Андрей Тычко после результатов проверки.

Отдыхающим в ближайшее время советуют не рыбачить и не купаться в Днепре в Черкасской области.

В месте утечки химикатов во время ДТП на берегу притока реки Рось превышение допустимого содержания гербицидов в 200-600 раз.