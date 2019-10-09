Реконстукция Шулявского моста: проспект Победы перекроют

radioclub Шулявский мост: через демонтаж меняют движение общественного транспорта по проспекту Победы

С вечера 12 до утра 14 октября запретят движение по проспекту Победы для монтажа фрагмента Шулявского путепровода и изменится движение общественного транспорта.

"Сведения Шулявского путепровода переходит в активную фазу. В связи с этим 12 октября в 22:00 движение по проспекту Победы будет перекрыто до 5:00 14 октября. В это время над проезжей частью проспекта будут устанавливать прогон нового моста", - говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Закрывается движение троллейбусов маршрутов №5, 7, 92н, 93Н, 94н на участке от станции метро Нивки до Воздухофлотского путепровода.

На этот период организуется временный троллейбусный маршрут №5А "Ул. Чернобыльская - ул. Белицкая" по трассе: ул. Ирпенская - ул. Чернобыльская - ул. Феодоры Пушиной - просп. Академика Палладина - Кольцевая дорога - просп. Победы - ул. Данила Щербакивского - ул. Маршала Гречко - ул. Северо-Сырецкая, в обратном направлении - ул. Северо-Сырецкая - ул. Маршала Гречко - ул. Данила Щербакивского - ул. Победы - ул. Академика Палладина - ул. Академика Ефремова - ул. Чернобыльская - ул. Ирпенская.

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Также вносятся временные изменения в трассу следования ночных троллейбусных маршрутов:

• троллейбусный маршрут № 92н "Международный аэропорт" Киев "(Жуляны) - просп. Свободы", организуется по трассе: ул. Свободы - ул. В. Порика - ул. Правды - ул. Маршала Гречко - ул. Стеценко - ул. Академика Щусева - ул. Ю. Ильенко - ул. Сечевых Стрельцов - ул. В. Черновола - просп. Воздухофлотский - ул. И. Огиенко - ул. Георгия Кирпы - ул. Ползунова - ул. И. Огиенко - просп. Воздухофлотский (в обратном направлении ул. Народного Ополчения) - Международный аэропорт "Киев" (Жуляны)

• троллейбусный маршрут № 93Н "Ул. Чернобыльская - ст. М." Площадь Льва Толстого ", организуется по трассе: ул. Чернобыльская - ул. Академика Ефремова - ул. Академика Палладина - пр. Победы - ул., Д Щербакивского - ул. Стеценко - ул. Академика Щусева - ул. Ю. Ильенко - ул. Сечевых Стрельцов - ул. В. Черновола - просп. Победы - ул. Т. Шевченко - ул. Большая Васильковская - ст. м "Площадь Льва Толстого" (в обратном направлении ул. Льва Толстого - ул. Владимирская - ул. Тараса Шевченко)

• троллейбусный маршрут № 94н "Просп. Леся Курбаса - ст. М." Площадь Льва Толстого ", организуется по трассе: просп. Леся Курбаса - Кольцевая дорога - просп. Победы - ул., Д Щербакивского - ул. Стеценко - ул. Щусева - ул. Ю. Ильенко - ул. Сечевых Стрельцов - ул. В. Черновола - просп. Победы - ул. Т. Шевченко - ул. Большая Васильковская - ст. м. "Площадь Льва Толстого" (в обратном направлении ул. Льва Толстого - ул. Владимирская - ул. Тараса Шевченко.

Конструкции демонтированного Шулявского путепровода украли. Однако демонтирован Шулявский мост нашелся. Остатки моста нашли на стройке одной из киевских новостроек от компании "Укрбуд" Максима Микитася. Того самого, который выиграл тендер на строительство новой Шулявской развязке.