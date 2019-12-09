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понедельник, 09 декабря 2019 17:03

Реконструкция моста Патона: раскрыли детали

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Реконструкция моста Патона: раскрыли детали
bigkiev На мосту Патона уберут советскую символику

В процессе реконструкции с моста Патона уберут советскую символику — звезды и венки из колосьев.

"По мосту Патона сейчас утверждается проект реконструкции, после которой он будет уже совершенно другим — без советской символики. Проект уже готов и отправлен в Минкульт на обсуждение. В Киевраду он пока не заходил", — заявил bigkiev секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

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Процесс декоммунизации в Киеве завершится при нынешнем созыве Киевсовета, заверил чиновник.

Мост Патона в Киеве находится в аварийном состоянии и требует реконструкции. С таким письмом обратился директор Института электросварки Борис Патон, сын выдающегося академика Евгения Патона, в команду "Слуги народа".

Патон предостерегает, что дальнейшее затягивание данного процесса может привести к разрушению моста или его аварийной остановки. В результате этого может быть потеряна не только памятник архитектуры, но и существенно ограничено движение автомобильного транспорта с одного берега Днепра на другой, что приведет к транспортному коллапсу в Киеве.

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