Разыскивали не того: история водителя с битой получила неожиданный поворот

Разыскиваемый Роман Романюта за якобы избиение водителя и его машины битой не был участником тех событий. Мужчина, который устроил дорожные разборки, оказался Евгений Менесенко.

Это подтвердила сестра потерпевшей Екатерина Деряга в Instagram.

Автор: instagram.com/katerina_dyadya_jora/ На фото Евгений Менесенко

"Обидчик Евгений Менесенко связался с моей семьей. Полностью признал свою вину, искренне раскаялся, принес каждому пострадавшему свои извинения, компенсировал материальный ущерб, который был причинен. По словам виновника, готов нести ответственность в соответствии с законодательством Украины", - написала она.

Романюта также отреагировал на обвинения.

"Купаюсь в лучах славы. Печально только, что внимание к моей скромной персоне привлечено в негативном ключе и в связи с событиями, участником которых я не был", - написал он в Facebook.

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Мужчина утверждает, что никто из сотрудников полиции к нему после инцидента не обращался.

Однако его имя назвали правоохранители в просьбе помочь с розыском, хотя и указывалось, что за рулем авто могла быть лицо, похожее на Романюту.

Он посоветовал внимательнее изучать видео инцидента, "прежде чем бросаться обвинениями на весь безграничный интернет".

Происшествие произошло на ул. Здолбуновской в Киеве 25 мая. Во время конфликта водитель Volkswagen Touareg несколько раз ударил битой Ford, водитель которого ему посигналил. Досталось и водителю Ford, он получил травмы. Расправа с помощью бить происходила на глазах у жены потерпевшего. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал фотографию якобы разыскиваемого водителя, однако на фото - не нападающий, а Роман Романюта, который дал свой внедорожник в аренду знакомому.