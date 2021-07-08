Разыскали несовершеннолетних девушек, которые устроили "алкопати" на кладбище

Правоохранители в течение суток установили личности малолетних нарушителей, которые распивали алкогольные напитки на кладбище в Киеве.
Это местные жительницы, 2006 и 2008 годов рождения, сообщила пресс-служба полиции Киева.
"С несовершеннолетними мы провели профилактические беседы. В отношении их родителей составили протоколы об административных правонарушениях, которые направили в суд для принятия решения", - отметила начальница ювенальной превенции Святошинского управления полиции Оксана Пономаренко.
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"Отдыхали" несовершеннолетние на кладбище в Святошинском районе. Они громко смеялись, разговаривали, слушали музыку и распивали алкоголь. Также курили и ругались. Видео их "развлечений" распространили в сети.
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