13 и 14 апреля в Зимней Стране на ВДНХ устроят "Зажигательную Масленицу". В программе - концерты, аниматоры в украинских народных костюмах, ходулисты и много блинов на любой вкус.

Автор: Предоставлено ВДНХ Развлечения и выступления звезд - состоится празднование Масленицы

Развлечения

Специально к празднику территорию ВДНХ украсят лентами, декорациями из сена и разнообразными фотозонами. В центре главной площади установят пятиметровое чучело Зимы. Праздничную атмосферу будут дополнять выступления ходулистов и аниматоры в ярких костюмах. Кроме того, организаторы устроят зрелищный флешмоб, во время которого каждый желающий сможет приобщиться к народным танцам.

Автор: Предоставлено ВДНХ Развлечения и выступления звезд - состоится празднование Масленицы

Для гостей подготовят ряд народных забав: перетягивание каната, бои мешками, прохождение экстремальной тропы, традиционные конкурсы и гуляния. В финале гостей ждет огненное шоу от Киевского огненного театра и сжигания огромного чучела.

Стоимость: бесплатно

Автор: Предоставлено ВДНХ Развлечения и выступления звезд - состоится празднование Масленицы

Музыка

В течение двух дней со сцены Зимней Страны будут звучать песни DANTES, Анны Тринчер, Ольги Цибульской, TARABAROVA, Милы Нитич, Артура Боссо, групп "Клей Угрюмого" и SELFY, Олега Чигера, Дениса Реконвальд, Солоха, Олега Кензова, TamerlanAlena, Grosu, и Юлии купцов.

Автор: Предоставлено ВДНХ Развлечения и выступления звезд - состоится празднование Масленицы

Ярким завершением гуляний станет выступление этно-рок группы Drymba Da Dzyga.

Автор: Предоставлено ВДНХ Развлечения и выступления звезд - состоится празднование Масленицы

Еда

На фудкорте каждый желающий сможет попробовать как традиционные варианты блинов - с мясом, медом, маком или сыром, так и современные интерпретации - с баварскими колбасками, лососем или зеленью.

Автор: Предоставлено ВДНХ Развлечения и выступления звезд - состоится празднование Масленицы

В дополнение гости смогут попробовать и основные блюда. Например, плов, мясо и овощи на гриле.

Из напитков можно выбрать различные чаи, кофе, пунш или глинтвейн.

Стоимость: от 70 грн

Автор: Предоставлено ВДНХ Развлечения и выступления звезд - состоится празднование Масленицы

Дополнительные активности

В последние дни можно будет покататься на романтическом катке, съехать с тюбинговой горок, испытать аттракционы и посетить выставку "Динозавры морских глубин".

Автор: Предоставлено ВДНХ Развлечения и выступления звезд - состоится празднование Масленицы

Не стоит обходить вниманием и постоянные локации ВДНХ - тропическую ферму "Планета бабочек", контактный зоопарк Animal Park, веревочный парк SkyPark и центр семейного досуга Teleport360.

Стоимость: от 25 грн

Масленица является переходящим праздником, дата ее празднования меняется ежегодно и напрямую зависит от Пасхи. Традиционно ее отмечают целую неделю накануне Великого поста.