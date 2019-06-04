 
Ексклюзивы
1/5
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 1917
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 7200
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 1080
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4465
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2952
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2718
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2430
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3474
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1485
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 567
Фото
Все фото
6
3
12
22
9
Разрушается костел святого Николая в Киеве
Разрушается костел святого Николая в Киеве
К семье убитого 5 летнего мальчика пришел Арсен Аваков
К семье убитого 5 летнего мальчика пришел Арсен Аваков
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
В Киеве прошла масштабная акция с участием С14
В Киеве прошла масштабная акция с участием С14
Поехали: в Киеве стартовал велодень
Поехали: в Киеве стартовал велодень
Видео
Все видео
Водитель сбил лося посреди Киева
Водитель сбил лося посреди Киева
Под Киевом взорвалась автозаправка
Под Киевом взорвалась автозаправка
Горит "Кузница на Рыбальском"
Горит "Кузница на Рыбальском"
Пьяный подросток упал с крыши многоэтажки
Пьяный подросток упал с крыши многоэтажки
Пьяный таксист носился по тротуару
Пьяный таксист носился по тротуару
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 396
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 900
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3474
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31420
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2403
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 792
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
вторник, 04 июня 2019 19:15

Разрушается костел святого Николая в Киеве
6

  Комментировать

С фасада костела святого Николая в Киеве начали падать камни весом в сотню килограмм.

Раньше церковь осыпалась небольшими кусками, говорит настоятель костела Андрей Рак. Об этом пишет Информатор.

Как утверждает член приходского совета собора Надежда Петрик, причиной падения здания может стать его возраст, влажность почв в этой местности, вибрация от поездов метро, ​​а также плохое состояние крыши и фасадного оформления.

Прихожане храма говорят, что в его подвале образовалась плесень, а фундамент трещит по швам.

Костел находится на балансе Министерства культуры Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца

Глава приходского совета Станислав Григорук заявил, что ведомство делает некачественную реставрацию. По его словам, за 4 года на реконструкцию потратили около 20 млн грн. Но после последнего ремонта министерству не хватило денег на краску и здание покрылось пятнами.

Андрей Рак добавил, что деньги на ремонт здания пошли неизвестно куда, потому что все проведенные работы не стоят тех средств, которые якобы потратил минкульт.

На 2019 год государство выделило 80 тыс. грн на ремонтные работы в костеле.

Раньше церковь осыпалась небольшими кусками, а теперь начали падать камни весом в сотню килограмм.
Фото: Информатор
Раньше церковь осыпалась небольшими кусками, а теперь начали падать камни весом в сотню килограмм.
Раньше церковь осыпалась небольшими кусками, а теперь начали падать камни весом в сотню килограмм.
Раньше церковь осыпалась небольшими кусками, а теперь начали падать камни весом в сотню килограмм.
Раньше церковь осыпалась небольшими кусками, а теперь начали падать камни весом в сотню килограмм.

Собор Святого Николая (также известный как Дом органной музыки) - это крупнейший в Киеве католический храм и единственное в городе здание неоготического стиля, которое считается одним из семи чудес Украины.

Костел начали строить в 1899-м по проекту архитекторов Валовского и Городецкого.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разрушается костел святого Николая в Киеве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

Киевлян освободили от налогов

Самое читаемое
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение 2 Просмотров: 30683
Похоже Украину: фотограф показала шведскую провинцию
Похоже Украину: фотограф показала шведскую провинцию
7
 Просмотров: 16866
&quot;Исчезли&quot; 12% выпускников крымских школ
"Исчезли" 12% выпускников крымских школ Просмотров: 12007
Задержали экс-нардепа Партии регионов
Задержали экс-нардепа Партии регионов Просмотров: 11772
Звезды &quot;Беверли-Хиллз&quot; загорали среди небоскребов в бикини
Звезды "Беверли-Хиллз" загорали среди небоскребов в бикини
6
 Просмотров: 9171
Новости Киева
К семье убитого 5 летнего мальчика пришел Арсен Аваков
К семье убитого 5 летнего мальчика пришел Арсен Аваков
3
 Просмотров: 747
Кто убил Кирилла: в момент трагедии во дворе были друзья полицейских
Кто убил Кирилла: в момент трагедии во дворе были друзья полицейских Просмотров: 423
Пьяному полицейскому отрезало ноги на железной дороге
Пьяному полицейскому отрезало ноги на железной дороге Просмотров: 360
Никаких охранников: главу министерства заметили в метро
Никаких охранников: главу министерства заметили в метро 2 Просмотров: 3808
Киевлян освободили от налогов
Киевлян освободили от налогов
 Просмотров: 216
Больше всего комментируют
8
Россияне используют княгиню Ольгу и князя Владимира против Украины
3
Ярош определился, с кем идет в Раду
3
Украинцы собирают подписи за отставку Авакова
2
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
2
Была "агентом Кремля": новая пресс-секретарь Зеленского сделала неожиданное заявление
Голосов: 5141
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua