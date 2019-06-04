Разрушается костел святого Николая в Киеве

С фасада костела святого Николая в Киеве начали падать камни весом в сотню килограмм.

Раньше церковь осыпалась небольшими кусками, говорит настоятель костела Андрей Рак. Об этом пишет Информатор.

Как утверждает член приходского совета собора Надежда Петрик, причиной падения здания может стать его возраст, влажность почв в этой местности, вибрация от поездов метро, ​​а также плохое состояние крыши и фасадного оформления.

Прихожане храма говорят, что в его подвале образовалась плесень, а фундамент трещит по швам.

Костел находится на балансе Министерства культуры Украины.

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Глава приходского совета Станислав Григорук заявил, что ведомство делает некачественную реставрацию. По его словам, за 4 года на реконструкцию потратили около 20 млн грн. Но после последнего ремонта министерству не хватило денег на краску и здание покрылось пятнами.

Андрей Рак добавил, что деньги на ремонт здания пошли неизвестно куда, потому что все проведенные работы не стоят тех средств, которые якобы потратил минкульт.

На 2019 год государство выделило 80 тыс. грн на ремонтные работы в костеле.

Фото: Информатор

Собор Святого Николая (также известный как Дом органной музыки) - это крупнейший в Киеве католический храм и единственное в городе здание неоготического стиля, которое считается одним из семи чудес Украины. Костел начали строить в 1899-м по проекту архитекторов Валовского и Городецкого.