Разгоняться до 80 км/ч в Киеве все же разрешили, но есть нюансы

В Киеве с 1 апреля отменят ограничение скорости на 7 улицах. Фото: pixabay.com

С 1 апреля по 1 ноября только на 7 улицах Киева разрешили повышения скорости движения до 80 км/ч.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Учитывая общественный резонанс, который вызвало ограничение скоростного режима на ряде столичных улиц, город совместно с полицией решило разрешить движение отдельными дорогами, определенными решением Киевсоветом, со скоростью до 80 км/ч", - отметил Поворозник.

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Ездить быстрее позволили на следующих участках:



- Надднепрянское шоссе;

- Столичное шоссе - до ул. Академика Заболотного;

- просп. Шухевича - от Северного моста до ул. Бальзака;

- ул. Саперно-Слободская - от ул. Гринченко до Южного моста;

- ул. Набережно-Рыбальская - от Гаванского моста до ул. Электриков.

- Набережное шоссе - от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе;

- просп. Бажана - от Южного мостового перехода до Харьковской пл.

Ранее столичные власти передумали разрешать повышение скорости движения до 80 км /ч с 1 апреля на дорогах из-за высокой аварийности и тяжести последствий ДТП в столице.