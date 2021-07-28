Разбился автобус, который вез паломников с крестного хода в Киеве

На трассе Киев - Чоп возле села Сынив Гощанской территориальной общины в Ровенской области автобус маршрута Львов - Киев столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz Sprinter.

Авария произошла в ночь на 28 июля, сообщила пресс-служба ГСЧС Ровенской области.

Фото: ГУ ГСЧС в Ровенской области

Автобус перевозил 56 паломников, возвращавшихся с крестного хода в Киеве во Львов.

"На месте ДТП спасатели увидели перевернутый на бок грузовой фургон. Пожарные, с целью недопущения возникновения возгорания, отключили клеммы аккумуляторных батарей в фургоне. Среди пострадавших - водитель фургона", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливает полиция. Ликвидировать последствия аварии правоохранителям помогали пять спасателей и одна единица спецтехники ГСЧС.

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Крестный ход 27 июля организовала Русская православная церковь в Украине. На нее в Киев съехались около 100 тыс. верующих. Из-за религиозных мероприятий в столице перекрыли 12 улиц.