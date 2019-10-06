Рассказали о строительстве новых станций киевского метро

Строятся две станции на Виноградаре и продолжаются переговоры по четвертой линии метро в Киеве.
Об этом рассказала руководитель информационного центра КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, передает УНН.
В информационном центре сказали, что мост строится, и поэтому ведут переговоры с китайским посольством о финансировании строительства метрополитена.
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Министерство инфраструктуры хочет связать столичную Троещину с другими районами города линией наземного метро.
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