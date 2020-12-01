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вторник, 01 декабря 2020 10:59

Рассказали о работе школ и метро в Киеве на период локдауна

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Рассказали о работе школ и метро в Киеве на период локдауна
Школы и детские сады в Киеве, вероятно, закроют. Фото: УНИАН

После введения в Украине локдауна в Киеве, скорее всего, закроют школы и детские сады, а также ограничат работу метрополитена.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы в столице Олег Рубан.

"Что же касается работы метрополитена, то если вводится локдаун, проводятся и ограничительные мероприятия по работе транспорта", - сказал Рубан в комментарии для "Сегодня".

Чиновник отметил, что транспорт должен обеспечить работу стратегически важных предприятий города. Будет это наземный транспорт или метро, должна решить власть.

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"Это не вопрос одного дня. Например, возможен вариант работы метрополитена в утренние и вечерние часы, чтобы обеспечить жизнедеятельность города. Это необходимо анализировать и решать уже после того, как введение локдауна будет принято на уровне правительства. Тогда оно будет обсуждаться со всеми ответственными организациями", - пояснил Рубан.

По его словам, официального документа о сроках локдауна пока нет. В ведомстве о планах правительства знают из новостей. Однако все даты будущего локдауна нужно согласовать с бизнесом и о нем должны предупредить.

Столичный метрополитен нужно закрыть на выходные, потому что он является одним из основных источников распространения коронавируса. Об этом заявил Олег Гелевей, председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Киевсовета.

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