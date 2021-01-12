Рассказали о масштабах домашних издевательств во время новогодних праздников

Количество обращений о домашнем насилии с начала нового года поражает. Фото: pixabay.com

С начала 2021 года в Киеве зафиксировали 743 обращения о домашнем насилии. 629 из них поступило в полицию.

Об этом сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

"За первые 10 дней нового года на муниципальную горячую линию обратились 114 человек относительно домашнего насилия - 84 женщины и 30 мужчин. Также 4 женщины, старшей из которых 82 года, и 4 ребенка, из которых наименьшему - 3 года, требовали временного убежища в кризисных комнатах ", - говорится в сообщении.

Хонда отметила, что такие показатели не с положительных. Но в целом можно констатировать, что "всплеска насилия за это время в городе не произошло".

Если вы стали жертвой насилия и нуждаетесь в услугах кризисной комнаты, то нужно обращаться в полицию по телефону 102 или на муниципальную горячую линию 1500 со стационарного телефона или мобильного - 0(44) 272 15 00.

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В течение 2020 года в Киеве создали "Телефон доверия" и открыли 2 комнаты кризисного реагирования для пострадавших от домашнего насилия. Первая комната заработала в мае. 2 кризисную комнату открыли на левом берегу столицы.