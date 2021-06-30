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среда, 30 июня 2021 16:20

Раскаленным дорогам Киева устраивают водные "процедуры": фото
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В Киеве из-за жары дорожники интенсивно поливают улицы и мосты. Привлекли 73 единицы спецтехники.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

Фото: КК "Киевавтодор"

"Мытье магистральных улиц проводят с 23:00 до 6:00, когда на них трафик маленький. Другие улице - в течение суток", - говорится в сообщении.

Дорожники объяснили, что благодаря "душу" для дорог уменьшается количество испарений вредных веществ от раскаленного асфальта. Также смываются пыль и грязь. А еще такой полив предотвращает преждевременную деформации асфальтобетонного покрытия, особенно на дорогах с интенсивным движением.

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Адская жара "закрыла" пять столичных пляжей. Высокая температура ухудшила показатели воды, что стало причиной запрета купания.

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