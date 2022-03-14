Рашисты обстреляли завод "Антонов"

 
Ексклюзивы
1/5
"Нужны более жесткие санкции Запада, чтобы остановить Россию" - эксперт
"Нужны более жесткие санкции Запада, чтобы остановить Россию" - эксперт
Просмотров: 414
"Достаточно сжечь первую машину в колонне и они разбегаются" – волонтер об оккупантах под Харьковом
"Достаточно сжечь первую машину в колонне и они разбегаются" – волонтер об оккупантах под Харьковом
Просмотров: 2106
Коротышка Путин с мамой Гитлером – сети продолжают высмеивать рашистов
Коротышка Путин с мамой Гитлером – сети продолжают высмеивать рашистов
Просмотров: 13483
"Колаборантов ожидает смерть" - рискнет ли Кремль поставить оккупационную администрацию в Киеве
"Колаборантов ожидает смерть" - рискнет ли Кремль поставить оккупационную администрацию в Киеве
Просмотров: 1656
"Россия нужна передышка" - зачем Путину белорусская армия в Украине
"Россия нужна передышка" - зачем Путину белорусская армия в Украине
Просмотров: 1440
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Просмотров: 1782
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Просмотров: 3474
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 9090
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 7410
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
1 Просмотров: 117336
Фото
Все фото
10
4
10
3
9
В многоэтажку на Оболони влетел артиллерийский снаряд: есть жертвы
В многоэтажку на Оболони влетел артиллерийский снаряд: есть жертвы
В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста
В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста
Танки оккупантов хотели прорваться в Киев, но были уничтожены
Танки оккупантов хотели прорваться в Киев, но были уничтожены
Россияне расстреляли журналиста The New York Times
Россияне расстреляли журналиста The New York Times
В Киеве на Подоле сбили вражеский беспилотник, возник пожар
В Киеве на Подоле сбили вражеский беспилотник, возник пожар
Видео
Все видео
Кадыров в Украине и дает указания своим бандам похищать детей - Геращенко
Кадыров в Украине и дает указания своим бандам похищать детей - Геращенко
Представителям СМИ запретили въезд в Ирпень
Представителям СМИ запретили въезд в Ирпень
По Василькову выпустили шесть ракет – полиция
По Василькову выпустили шесть ракет – полиция
У Кивы нашли квартиру в Конче-Заспе на 500 квадратов
У Кивы нашли квартиру в Конче-Заспе на 500 квадратов
"Полный разгром": ВСУ отразили наступление оккупантов в направлении Броваров
"Полный разгром": ВСУ отразили наступление оккупантов в направлении Броваров
Интервью
1/5
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
Просмотров: 792
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 369
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 3303
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 4905
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 9063
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 1161
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
понедельник, 14 марта 2022 08:27

Спецтема: Война России против Украины

Рашисты обстреляли завод "Антонов"

  Комментировать
Рашисты обстреляли завод &quot;Антонов&quot;
Фото: t.me/censor_net

Утром 14 марта российские оккупанты обстреляли государственный авиастроительный завод в Киеве "Антонов".

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Взрывы прогремели на заводе "Антонов" и в Оболонском районе. На местах взрывов работают пожарные, медики и другие службы", - сообщил Поворозник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты ракетами ударили по Житомирской области

На Оболони в многоэтажку влетел артиллерийский снаряд оккупантов.

"По предварительным данным, погибли два человека, семь имеют ранения разной степени тяжести. С места взрыва в жилом доме эвакуировано около 70 человек", - добавил Поворозник.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рашисты обстреляли завод "Антонов"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Оккупанты с утра бьют ракетами по Украине. Впервые атаковали Львовщину
Оккупанты с утра бьют ракетами по Украине. Впервые атаковали Львовщину
3
 Просмотров: 50662
&quot;России не победить&quot; – в США рассказали, что купят для Украины
"России не победить" – в США рассказали, что купят для Украины Просмотров: 35435
Шубы, картины, релакс-зона и пулемет: показали дворец кума Путина Медведчука
Шубы, картины, релакс-зона и пулемет: показали дворец кума Путина Медведчука
17
 Просмотров: 28707
Шредер тайно разговаривал с Путиным несколько часов - СМИ
Шредер тайно разговаривал с Путиным несколько часов - СМИ Просмотров: 23970
Германия признала свои ошибки в отношении Украины и ее членства в НАТО
Германия признала свои ошибки в отношении Украины и ее членства в НАТО Просмотров: 19989
Новости Киева
В многоэтажку на Оболони влетел артиллерийский снаряд: есть жертвы
В многоэтажку на Оболони влетел артиллерийский снаряд: есть жертвы
10
 Просмотров: 2656
"Киев не в осаде" – Жирнов объяснил, почему враг не может взять столицу
"Киев не в осаде" – Жирнов объяснил, почему враг не может взять столицу Просмотров: 13438
Кадыров в Украине и дает указания своим бандам похищать детей - Геращенко
Кадыров в Украине и дает указания своим бандам похищать детей - Геращенко
 2 Просмотров: 4518
Киев обратился к городам-побратимам разных стран о закрытии неба над Украиной - Кличко
Киев обратился к городам-побратимам разных стран о закрытии неба над Украиной - Кличко Просмотров: 180
О Киеве можно не волноваться вообще - Арестович
О Киеве можно не волноваться вообще - Арестович Просмотров: 1422
Больше всего комментируют
17
Россия угрожает расстреливать конвои с иностранным оружием для Украины
8
"Доверять России уже нельзя" – Зеленский сказал, как завершать войну
7
В Раде готовят закон о запрете ОПЗЖ
5
"Регионал" Балицкий и ряд депутатов стали коллаборантами - Геращенко
3
Боевые действия утихнут через 1-1,5 месяца - Арестович
Голосов: 1788
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть