Рашисты обстреляли завод "Антонов"

Фото: t.me/censor_net

Утром 14 марта российские оккупанты обстреляли государственный авиастроительный завод в Киеве "Антонов".

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Взрывы прогремели на заводе "Антонов" и в Оболонском районе. На местах взрывов работают пожарные, медики и другие службы", - сообщил Поворозник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты ракетами ударили по Житомирской области

На Оболони в многоэтажку влетел артиллерийский снаряд оккупантов.

"По предварительным данным, погибли два человека, семь имеют ранения разной степени тяжести. С места взрыва в жилом доме эвакуировано около 70 человек", - добавил Поворозник.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.