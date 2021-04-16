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пятница, 16 апреля 2021 10:13

Работа маршруток остановится: власти назвали сроки

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Работа маршруток остановится: власти назвали сроки
Маршрутки исчезнут со столичных дорог через 2-3 года, утверждает Виталий Кличко. Фото: "Цензор. НЕТ"

Маршрутные такси исчезнут со столичных дорог через 2-3 года.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в интервью, пишет "Новое время".

По его словам, сейчас местные власти не могут запретить работу этого вида транспорта, поскольку он "выполняет свою функцию".

"Но мы делаем все для того, чтобы закупать современный и комфортный общественный транспорт для большого количества пассажиров. И это один из путей, с помощью которого мы можем вытеснить маршрутки из нашего города", - сказал Кличко.

Он добавил, что за последние годы столица закупила более 300 автобусов и более 100 трамваев.

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В мае 2020-го министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал новую модель общественного транспорта. В январе в ВР зарегистрировали законопроект об общественном транспорте. Согласно ему, использование маршруток станет неприемлемым.

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