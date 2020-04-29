Пьяный водитель "скорой" спровоцировал ДТП с пострадавшими

Пьяный водитель скорой спровоцировал ДТП. Фото: Facebook/Патрульная полиция Киевской области

На Киевщине, на автодороге М-03, произошла авария с участием автомобиля скорой помощи, водитель которого имел признаки опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

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"По прибытию на 91 км автодороги Киев - Харьков - Должанский инспекторы выяснили, что автомобиль скорой медицинской помощи Peugeot во время выезда со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении водителю Volkswagen LT35, который двигался по главной дороге. В результате этого произошло столкновение", - говорится в сообщении.

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2 фельдшера "скорой" получили травмы, их госпитализировали.

Во время общения првоохранители обнаружили у водителя скорой помощи явные признаки алкогольного опьянения, он не имел при себе водительского удостоверения.

Все детали происшествия установит следствие.

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