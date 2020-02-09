Пьяный парень устроил погоню на машине начальника

Автор: Информатор Subaru, на котором устроили погоню в Киеве

В ночь на 9 февраля на проспекте Леся Курбаса пьяный водитель устроил погоню на Subaru директора.

Автомобиль, который нарушал правила дорожного движения заметил экипаж патрульных. Водитель требование от полицейских остановиться проигнорировал и пытался скрыться, передает Информатор.

Около полуночи началась погоня. Остановить машину удалось в селе Софиевская Борщаговка на улице Полевой. В машине находилось четыре человека. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения, включая и водителя.

24-летний водитель по имени Валентин рассказал, что автомобиль не его. Машина принадлежит его начальнику, а он использовал ее в рабочих целях. Позже парень добавил, что его лишили прав еще четыре года назад.

Тест на наличие алкоголя Валентин проходить отказался. Однако он не отрицал, что перед поездкой пил пиво. Сейчас на водителя составили административные материалы по нескольким статьям.

8 февраля около 22:00 в Закарпатской области задержали причастных к стрельбе в Мукачево два элитные автомобили Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200.