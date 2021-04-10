Пьяный мужчина, обвитый живыми змеями, пугал киевлян

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В Киеве на улице Клавдиевской полицейские задержали пьяного мужчину с 2 змеями на шее. Киевлянин гулял по городу и приставал к прохожим

Змеи вели себя беспокойно из-за холода, что, скорее всего, заставило мужчину положить их на крышу чужого автомобиля, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины

"Гражданин имел признаки алкогольного опьянения, отказался назвать патрульным свое имя и вел себя очень агрессивно. Откуда у него змеи - также не сказал, потому патрульные задержали мужчину и доставили в райотдел", - рассказали в МВД.

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Также патрульные связались с организацией UAnimals, которая занимается правами животных, чтобы они осмотрели змей и помогли найти им временное убежище.

На нарушителя составили материалы по статьям о жестоком обращении с животными и пребывание в общественных местах в пьяном виде.

В Харьковской области патрульный остановил на дороге водителя и вел себя неадекватно. Грубил мужчине, пел, назывался инопланетянином и предлагал понюхать его носки. При этом машина патрульных стояла в темноте на обочине, рассказал водитель Максим Пороскун. Почему его остановили - не понял. Все произошло недалеко Люботина. Разговор был записан на видеорегистратор, после чего кадры разошлись по сети.