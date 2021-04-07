Пьяный экс-депутат поджег квартиру с женой и детьми - СМИ

В Киеве на ул. Героев Обороны, 10 мужчина пытался сжечь квартиру на 16-м этаже. Инцидент произошел вечером 6 апреля,

Об это сообщил в Facebook "Киев Оперативный".

Фото: "Стража Голосеево"

"В 21:50 на линию 102 поступило сообщение о домашнем насилии. Звонил мужчина, который в собственной квартире пытался забрать у жены ружье, но она ее не отдавала. Когда правоохранители ехали на место - в радиоэфир поступило еще одно сообщение с этой же адреса, но уже о пожаре", - говорится в посте.

Отмечается, что жители дома начали жаловаться полиции на нетрезвого мужчину, который приехал на автомобиле Bentley и поджег квартиру. Жильцов эвакуировали.

"Оказалось, именно он первым вызвал полицию и на момент поджога в квартире находилась его жена и 4 несовершеннолетних ребенка. По словам соседей стало известно, что за несколько дней до этого инцидента, в этом же дворе, он поджег автомобиль жены Mercedes", - добавили в посте.

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Поджигателя задержали. Им оказался экс-депутат Даниленко Виталий Васильевич, 1975 года рождения, уроженец Чернигова. В 2014-м он возглавлял комиссию Киевсовета по вопросам семьи, молодежи и спорта.

Свои действия объяснил тем, что ему изменяет жена.

В Киеве на просп. Маяковского, 59 из окна дома на припаркованный Ford Focus упал телевизор. Прибор повредил лобовое стекло авто. Выяснилось, телевизор бросил ревнивый мужчина, чтобы отомстить бывшей и ее новому кавалеру. Именно ему принадлежит разбитое авто.