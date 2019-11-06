Пьяные мужчины на Honda влетели в такси с пассажиром и сбежали

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В Киеве сегодня два парня на Honda на Парковой улице выехали на встречную полосу и протаранили в лоб такси Bolt с пассажиром. После столкновения автомобиль скрылся.

Но далеко уехать друзьям навеселе не удалось и они встретили рассвет в компании полиции, сообщает Информатор.

Около 05:40 автомобиль службы Bolt остановилось на светофоре на Парковой дороге. По словам пассажира, с аллеи Героев Крут на большой скорости вылетела Honda и протаранила такси в лоб. После столкновения внедорожник отбросило на тротуар и, после небольшой паузы, он стремительно скрылся с места ДТП, оставив на Парковой дороге передний номерной знак.

Патрульная полиция начала розыск автомобиля, и спустя десять минут обнаружили его бульваре Дружбы народов. Honda стояла на парковке АЗС "SOCAR". В салоне автомобиля спал пассажир, а рядом находился владелец автомобиля с явными признаками алкогольного опьянения. Сам он утверждал, что за рулем его не было, но путался в показаниях.

Сначала мужчина рассказал, что в аварию на его транспортном средстве попал кто-то другой и он ничего не знает. А после придумал новую версию, по которой он подсел в поврежденную машину возле заправки и управлял ей только во время движения по парковке. От прохождения теста на драггере он отказался. Обстоятельства аварии и материалы на виновника ДТП оформляли патрульные.

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14 октября в Киеве возле станции метро Лукьяновская маршрутка №499 с людьми снесла столб. По словам водителя, маршрутку подрезал легковой автомобиль, и он, пытаясь избежать столкновения, вывернул автобус в сторону.