Пьяная мать бросила младенца на улице

В Киеве на ул. Анны Ахматовой женщина в состоянии алкогольного опьянения оставила 3-месячную дочь на улице.

Скорую помощь вызвали неравнодушные прохожие, которые сообщили, что на улице ходит пьяная женщина с коляской. Они пытались объяснить матери, что не стоит в таком состоянии гулять с ребенком, ведь его жизни угрожает опасность, сообщила пресс-служба полиции Дарницкого района в комментарии для "Сегодня".





Автор: pixabay.com Девочка, которую бросила мать на произвол судьбы, здорова.

"Мать начала ругаться с людьми, завязалась словесная перепалка. В какой-то момент женщина разозлилась, развернулась и ушла. Оставила ребенка с прохожими, которые сделали ей замечание", - рассказали правоохранители.

Медики осмотрели девочку и увезли в больницу. С ней все хорошо. Вскоре на место инцидента прибыли сотрудники ювенальной полиции.

"Правоохранители разыскали мать-кукушку. Она жительница Ужгорода, ей 34 года. Злоупотребляет спиртным. Сейчас готовят документы для прохождения реабилитации. Если женщина возьмется за ум - ей отдадут ребенка. Если же не захочет исправлять свое поведение, служба по делам детей будет готовить документы в суд на лишение родительских прав", - добавили в полиции.



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